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Večeras na Avaz TV: Prva ispovijest oca Erdoana Morankića nakon smrti sina

On je primio ekipu "Dnevnog avaza" u svom domu, govorio je o nesreći, kako se porodica nosi sa svime, a posebno Erdoanov brat koji je također u Sarajevu

Otac Erdoana Morankića. Avaz

Piše: Evelin Trako

9.4.2026

Prije skoro dva puna mjeseca mladić iz Brčkog Erdoan Morankić preminuo je u tramvajskoj nesreći, a još četiri osobe su povrijeđene.

Ova nesreća pokrenula je lavinu i masovne proteste, a cijeli region je bio potresen prizorima same nesreće.

Prvi put nakon nesreće progovorio je njegov otac Arman Morankić, inače poznati muzičar u Brčkom.

On je primio ekipu "Dnevnog avaza" u svom domu, govorio je o nesreći, kako se porodica nosi sa svime, a posebno Erdoanov brat koji je također u Sarajevu.

Intervju večeras u 20:30 sati gledajte na Youtube kanalu Avaz TV.

# ERDOAN MORANKIĆ
# ARMAN MORANKIĆ
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