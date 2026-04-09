Večeras na Avaz TV: Prva ispovijest oca Erdoana Morankića nakon smrti sina

Prije skoro dva puna mjeseca mladić iz Brčkog Erdoan Morankić preminuo je u tramvajskoj nesreći, a još četiri osobe su povrijeđene.

Ova nesreća pokrenula je lavinu i masovne proteste, a cijeli region je bio potresen prizorima same nesreće.

Prvi put nakon nesreće progovorio je njegov otac Arman Morankić, inače poznati muzičar u Brčkom.

On je primio ekipu "Dnevnog avaza" u svom domu, govorio je o nesreći, kako se porodica nosi sa svime, a posebno Erdoanov brat koji je također u Sarajevu.

Intervju večeras u 20:30 sati gledajte na Youtube kanalu Avaz TV.