Oglasio se otac stradalog Erdoana: Sram i stid da bude ovakve portale!

Arman Morankić, otac stradalog mladića Erdoana Morankića (23) oglasio se na društvenim mrežama povodom dezinformacija koje su se pojavile u medijima.

- Ovo su laži, sram i stid da bude ovakve portale!!! – napisao je Morankić te podijelio objavu s jednog portala.

Naime, stranica „Balkanija“ u opisu svoje objave navela je netačne informacije o oglašavanju oca stradalog mladića.

- Prvo oglašavanje pjevača nakon tragične smrti sina u Sarajevu: Ispratili smo mog Erdoana (23) do vječne kuće, a ja ću presuditi ovima u foteljama – najavio datum i mjesto – pisalo je na pomenutoj "Balkaniji".

Otac Erdoana je to demantovao. Podsjećamo, mladić je poginuo u četvrtak, prije šest dana u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina i usmrtio ga.