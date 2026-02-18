Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NETAČNE INFORMACIJE

Oglasio se otac stradalog Erdoana: Sram i stid da bude ovakve portale!

Podsjećamo, mladić je poginuo u četvrtak, prije šest dana u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina i usmrtio ga

Arman i Erdoan. Društvene mreže

E. T.

18.2.2026

Arman Morankić, otac stradalog mladića Erdoana Morankića (23) oglasio se na društvenim mrežama povodom dezinformacija koje su se pojavile u medijima.

- Ovo su laži, sram i stid da bude ovakve portale!!! – napisao je Morankić te podijelio objavu s jednog portala.

Naime, stranica „Balkanija“ u opisu svoje objave navela je netačne informacije o oglašavanju oca stradalog mladića.

- Prvo oglašavanje pjevača nakon tragične smrti sina u Sarajevu: Ispratili smo mog Erdoana (23) do vječne kuće, a ja ću presuditi ovima u foteljama – najavio datum i mjesto – pisalo je na pomenutoj "Balkaniji".

Otac Erdoana je to demantovao. Podsjećamo, mladić je poginuo u četvrtak, prije šest dana u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina i usmrtio ga. 

# ERDOAN MORANKIĆ
# ARMAN MORANKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.