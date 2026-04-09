Teška nesreća kod Trebinja: Pet osoba povrijeđeno, djevojka iz Sarajeva u teškom stanju

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na ulazu u Trebinje povrijeđeno je pet osoba. Svi povrijeđeni su prevezeni i zbrinuti u trebinjskoj bolnici, a najteže povrede zadobila je djevojka iz Sarajeva.

Do snažnog sudara došlo je na magistralnom putu Trebinje – Bileća, u mjestu Gljiva. Nakon dojave o nesreći, na teren su odmah izašle dežurne službe, a povrijeđeni su hitno transportovani u zdravstvenu ustanovu.

Iz trebinjske bolnice potvrđeno je da je djevojka iz Sarajeva zadobila najteže povrede te da se sumnja na unutrašnje krvarenje, zbog čega će biti operativno zbrinuta.

Pored nje, u nesreći su povrijeđene još dvije osobe iz Sarajeva – mladić koji je zadobio prelome i njegova majka, koja je, prema prvim informacijama, prošla s lakšim povredama i ugruvanostima.

U sudaru su učestvovale i dvije osobe iz Trebinja. Prema dostupnim informacijama, mladić iz Trebinja također je zadobio prelome, dok se kod djevojke koja je bila s njim trenutno obavljaju dodatne dijagnostičke pretrage kako bi se utvrdio stepen povreda.

Iz policije je saopćeno da će više informacija o uzrocima nesreće biti poznato nakon završetka uviđaja na mjestu događaja.