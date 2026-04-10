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"AVAZ" SAZNAJE

Nakon izručenja u BiH: Adel Kabaš predat Tužilaštvu KS

Kabaš je izručen iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu 31.3.2026. godine, kako je "Avaz" prvi objavio, a riječ je o muškarcu koji se sumnjiči za ubistvo

Adel Kabaš. Avaz

Piše: Amila Ovčina

10.4.2026

Jedinica sa specijalnu podršku Sudske policije Federacije dovela je Adela Kabaša u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, saznaje "Avaz".

Kabaš je izručen iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu 31.3.2026. godine, kako je "Avaz" prvi objavio, a riječ je o muškarcu koji se sumnjiči za ubistvo Mehmeda Ramića. 

Kabaš je bio u bjekstvu, a uhapšen je u Beogradu. 

Podsjetit ćemo, Jedinica za specijalnu podršku Sudske policije Federacije BiH, po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, preuzela je Kabaša 31.3.2026. na graničnom prijelazu Rača, te ga tada sprovela u Kazneno-popravni zavod Zenica.  

Za njim je ranije bila raspisana potjernica. On je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara.

Podsjećamo, Mehmed Ramić ubijen je 12. decembra 2021. godine na jednoj od glavnih saobraćajnica u Sarajevu, tačnije u ulici Zmaja od Bosne na Pofalićima.

# MEHMED RAMIĆ
# ADEL KABAŠ
# ADEL KABAŠ DASTA
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