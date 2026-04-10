Nakon izručenja u BiH: Adel Kabaš predat Tužilaštvu KS

Jedinica sa specijalnu podršku Sudske policije Federacije dovela je Adela Kabaša u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, saznaje "Avaz".

Kabaš je izručen iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu 31.3.2026. godine, kako je "Avaz" prvi objavio, a riječ je o muškarcu koji se sumnjiči za ubistvo Mehmeda Ramića.

Kabaš je bio u bjekstvu, a uhapšen je u Beogradu.

Podsjetit ćemo, Jedinica za specijalnu podršku Sudske policije Federacije BiH, po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, preuzela je Kabaša 31.3.2026. na graničnom prijelazu Rača, te ga tada sprovela u Kazneno-popravni zavod Zenica.