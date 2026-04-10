Mještani tvrde da im je žena bušila gume, grebala automobile i prijetila im: Komšinica nožem sijala strah, pa završila na psihijatriji

Mještani sarajevske ulice Braće Begić 46, u naselju Koševsko Brdo, već neko vrijeme, prema njihovim tvrdnjama, trpe probleme zbog jedne komšinice, a više puta intervenisala je i policija, saznaje „Dnevni avaz“.

Dvije mještanke su se javile redakciji „Dnevnog avaza“, međutim, nisu željele otkrivati svoj identitet, već samo inicijale zbog straha za svoj i život svojih bližnjih. Obje žene su, prema njihovim tvrdnjama, bile mete pokušaja napada nožem u martu 2026. godine, od strane žene D. A. (identitet poznat redakciji). Tjelesne povrede nisu zadobile.

Ceduljica smrti

Prema tvrdnjama L. Z., prvi napad se dogodio na nju 24. 3. 2026. godine, dok je drugi uslijedio na njenu komšinicu B. A.

- Angažovala sam i advokata, jer očito nećemo moći sami. Komšinica je napadnuta u njenoj privatnoj kući. Krenula je s nožem na nju. Moja komšinica B. A. je krenula da izađe iz svoje kuće. Na stubištu te kuće su se njih dvije susrele, a ja sam u haustoru prije par dana. Ludovala je ispred haustora tim nožem. Sreća pa mi je suprug bio tu. Poletjela je na mene, ja sam se prepala i kad sam krenula dječaka da izvedem na rođendan, ona se saplela na prag. Otvorila je vrata, valjda me je gledala kroz špijunku. To su sekunde bile. Ona je narkomanka i šizofreničarka. To je prestrašno bilo. Kako je tu pala, valjda joj je bilo krivo i krenula je komšiji na vrata da lupa. Taj momak mi je pisao da mu lupa nožem i da je vidi kroz špijunku – tvrdi za „Dnevni avaz“ L. Z.

Istakla je da D. A. stanuje sama u stanu. Naša sagovornica nam je kazala da se boji i za sebe, a i za sigurnost svoje djece, jer je, kako tvrdi, prestrašna situacija. Dodala je da je napad na nju odmah prijavila policiji i da je izjavu dala tužiocu.

- Ovo je eskaliralo da mi više nismo sigurni. Par dana uradila je isto s komšinicom B. A. Prvi napad na mene bio je 24. 3. 2026., 15 do 5, kada je krenula u haustoru za mnom s nožem, a u pola 7 je krenula da me napadne ispred njenih vrata. Moram proći tuda jer ona stanuje na prvom spratu. Ogroman je nož, velik, debeo – tvrdi naša sagovornica.

Stanari te zgrade su se kolektivno žalili i prepustili institucijama, kako kaže naša sagovornica, da rade svoj proces.

- Svi smo izloženi torturi. Živim u strahu. Nije joj prvi put. Prije 15 dana je našem slastičaru ostavila cjeduljicu smrti. Izbušila mu je gume. Ovo traje 5-6 godina. Socijalni rad je ustanovio da se njeno dijete (14) drogira s njom, njoj je dijete u Domu za nezbrinutu djecu – istakla je L. Z.

Sumnjivi tipovi

Sagovornica nam je kazala da je njihova stanarka navečer glasno slušala muziku, kao i da su u zgradu dolazili „sumnjivi tipovi“.

Druga naša sagovornica B. A. za „Dnevni avaz“ je kazala da se napad desio prije nekoliko dana, kada ju je napala njena komšinica iz zgrade, koja stanuje u blizini njene kuće. Kako nam je kazala, često navečer šeta tom ulicom jer posjeduje psa.

- Ona je krenula prema kući da uđe, a prije par dana smo imali problem s ekipicom narkomana. Imamo poslovni prostor u sklopu kuće pa pokušavaju da uđu. Tu noć sam izašla da šetam, pošto je vidjela psa, koji je velik, krenula je nazad. Nju je pas napao, onda sam zovnula oca. Izašao je, potom je izvadila nož, pa se vratila u stan. Bio je haos – istakla je B. A., dodajući da joj je poznato da su druge komšije imale problem sa D. A.

Sagovornica je dodala kako je bila intervencija policije na terenu, a potom su D. A. smjestili na psihijatrijsko liječenje.

- Nije mi svejedno. Dala sam izjavu tu noć kada je policija došla. Posljednjih pet godina stanarima pravi problem. Ljudima je bušila gume. Grebe auta, baca smeće, gađa s balkona ljude. Još je počela napadati nožem. Mom ocu je mahala nožem, ali on je bio u automobilu. Kada je vidjela da moj otac uzima telefon i poziva policiju, pobjegla je u stan. Prijetila je s balkona. Kada je policija došla i kucala joj na vrata, ona nije htjela da otvori i sutradan ja mislim da su je odveli, da su došli doktori i policija – kazala nam je B. A.

Dodala je da je vidjela da već par noći dolaze pojedine osobe i skaču preko balkona kako bi D. A. obili stan.

Nekoliko intervencija

- Izvršenim provjerama u službenim evidencijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo utvrđeno je da su policijski službenici PU Centar, po prijavama i žalbama građana, u vezi s D. A. iz Sarajeva, u periodu od 24. 3. do 30. 3. 2026. godine intervenisali više puta u ulici Braće Begić, općina Centar. Dana 30. 3. 2026. godine, zbog zdravstvenog stanja, imenovana je od ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo prevezena u KCUS, gdje je na Klinici za psihijatriju zadržana na daljem liječenju, te druge informacije nećemo saopćavati – odgovor je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na upit „Dnevnog avaza“.