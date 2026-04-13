Novi detalji teškog zločina u Hrvatskoj: Majka tupim predmetom usmrtila kćerku, potom počinila samoubistvo skokom sa zgrade

Velika Gorica potresena je nakon što je policija potvrdila nove detalje o teškom zločinu i samoubistvu koji su se dogodili u tom gradu.

Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava zagrebačka, 52-godišnjakinja je tupim predmetom usmrtila maloljetnu članicu porodice, nakon čega je počinila samoubistvo skokom sa stambene zgrade.

Nakon uviđaja, policija je potvrdila da je u stanu pronađeno tijelo maloljetne djevojčice, a da su oba tijela prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Kako navode mediji, riječ je o majci koja je ubila svoju 17-godišnju kćer.

Na mjestu događaja policija je osigurala prostor, a uviđaj su obavili kriminalistički istražitelji koji i dalje rade na slučaju i izuzimaju tragove.

Događaj se desio u blizini policijske stanice, a na teren su, osim policije, izašli i vatrogasci zbog intervencije.