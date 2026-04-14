Uznemirujući snimak / Obijesni suvozač izletio iz kombija i tukao vozača automobila

Nesvakidašnja tučnjava dogodila se u Sarajevu danas, iz pravca Nedžarića ka centru grada poslijepodne oko 16:40 sati, saznaje portal „Avaza“.

Za sada nepoznati vozač kombija bio je u srednjoj saobraćajnoj traci, te se prestrojio u lijevu. U vožnji potom, suvozač izlazi iz kombija i prilazi automobilu ekspresno udara nogom u retrovizor. Muškarac stavlja naočale na glavu i počinje da udara nekoga unutar automobila šakom više puta.

Za sada nije poznato kako je došlo do ovoga incidenta, niti je poznato da li je slučaj prijavljen policiji.

Napominjemo da je snimak uznemirujući.