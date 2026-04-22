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ŠOK U GRUDAMA

Maloljetnik (17) uhvaćen s drogom u Sovićima, policija odmah reagovala

Navedena materija je izuzeta u skladu sa zakonskim propisima

Zaplijenjena marihuana. MUP ZHK

A. O.

22.4.2026

Policijski službenici Policijske uprave Grude 21.04.2026. oko 22 sata u mjestu Sovići, općina Grude zatekli su 17-godišnjaka iz Gruda s drogom.

Kod njega je prilikom policijske kontrole pronađena određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu tipa marihuana.

Navedena materija je izuzeta u skladu sa zakonskim propisima, te je o svemu navedenom obaviještena dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Po kompletiranju predmeta PU Grude će protiv 17-godišnjaka Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“ iz člana 239. KZ FBiH.

# DROGA
# MARIHUANA
# POLICIJA
# PU GRUDE
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