Nakon što je pronađeno tijelo šefa Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS: Bit će izvršena obdukcija

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) oglasili su se povodom smrti Bobana Kusturića (52), načelnika Uprave za vazduhoplovstvo, čije je tijelo pronađeno sinoć.

Kako je navedeno u saopćenju, Policijska uprava Banja Luke je oko 21:00 sat obaviještena da je u blizini vikendice na području Banje Luke pronađeno tijelo muškarca B. K., koji je bio policijski službenik MUP-a RS.

Po dolasku na mjesto događaja, dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je preuzeo rukovođenje uviđajem. Iz MUP-a su istakli da tokom istrage nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt ili postojanje krivičnog djela.