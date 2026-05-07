Oglasilo se Tužilaštvo TK: Uhapšen Nail Jusić, obavljeni pretresi u kući, kancelarijama i vikendici

Po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona i uz naredbu Općinskog suda u Živinicama istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su danas pretrese na više lokacija u Živinicama.

Kako navode iz Tužilaštva TK, po okončanju pretresa slobode je lišen Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice.

- Pretresi su obavljeni u njegovoj porodičnoj kući, vikendici i pomoćnim objektima u Živinicama, u kancelarijama u Gradskom vijeću i Domu zdravlja u Živinicama, koju Jusić koristi kao pomoćnik direktora za sestrinstvo, te su obavljeni i pretresi dva automobila koje koristi.

Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.