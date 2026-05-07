ŽIVINICE

Oglasilo se Tužilaštvo TK: Uhapšen Nail Jusić, obavljeni pretresi u kući, kancelarijama i vikendici

Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela

A. O.

prije 2 dana

Po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona i uz naredbu Općinskog suda u Živinicama istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su danas pretrese na više lokacija u Živinicama. 

Kako navode iz Tužilaštva TK, po okončanju pretresa slobode je lišen Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice.

- Pretresi su obavljeni u njegovoj porodičnoj kući, vikendici i pomoćnim objektima u Živinicama, u kancelarijama u Gradskom vijeću i Domu zdravlja u Živinicama, koju Jusić koristi kao pomoćnik direktora za sestrinstvo, te su obavljeni i pretresi dva automobila koje koristi.

Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.

Jusić je osumnjičen da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Tri radnje za koje se u dosadašnjem toku istrage sumnjiči Jusić se odnose na određene nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen objekat bez prava korištenja.

Nakon kriminalističke obrade istražitelji Sektora kriminalističke policije će osumnjičenog predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac će ga ispitati na okolnosti iz istrage, nakon čega će donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama koje će biti poduzimane prema osumnjičenom Jusiću.

Istraga u ovom predmetu se nastavlja, navode iz Tužilaštva TK. 

# MUP TK
# NAIL JUSIĆ
