EUFOR-ova patrola spasila dvije osobe iz saobraćajne nesreće

Patrola EUFOR-a jučer je provela brzu i koordiniranu akciju nakon teške saobraćajne nesreće na cesti Gračanica - Tuzla, spasivši pritom dva putnika.

Jučer poslijepodne, oko 14 sati, dežurna patrola EUFOR-a, koja pripada turskoj i sjevernomakedonskoj vojsci, spasila je putnike iz vozila Volkswagen Golf koje je izgubilo kontrolu između 24. i 25. kilometra ceste, skrenulo s ceste i udarilo u obližnje drveće u blizini propusta uz cestu.

Vozilo se našlo dijagonalno, s dva putnika, muškarcem i ženom, djelomično uronjenim u otprilike 40 do 50 cm tekuće vode unutar propusta.

Pripadnici EUFOR-ove patrole brzo su reagirali na mjesto događaja. Dvije osobe pokušavale su se izvući iz propusta, bojeći se da bi vozilo moglo dodatno proklizati ili se srušiti. Reagirala je i grupa civila, pokušavajući stabilizirati vozilo držeći ga za točkove da bi spriječili daljnje kretanje.

S obzirom na mogućnost povreda, posebno putnice za koju se sumnjalo da je zadobila prijelome, spasilački timovi EUFOR-a postupili su oprezno. Koristeći ljestve kao improvizirana nosila, pažljivo su osigurali i izvukli ženu iz odvodnog kanala, osiguravajući njenu sigurnost i smanjujući rizik od dodatnih povreda.

U saopćenju EUFOR-a poručili su da ostaju predani osiguravanju sigurnosti svih stanovnika na cestama.