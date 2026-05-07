Drama u Sarajevu: Izbila tučnjava u ulici Put mladih muslimana

U Sarajevu je večeras došlo do narušavanja javnog reda i mira u ulici Put mladih muslimana, saznaje portal "Avaza".

Na teren su odmah upućene policijske patrole nakon dojave.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za portal "Avaza" su potvrdili da je policija reagovala po prijavi.

- Prijavljeno je narušavanje javnog reda i mira, policija je na terenu - navedeno je.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o tome kako je do sukoba došlo. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju okolnosti događaja.