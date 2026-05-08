Uhapšen Sudanac koji je dilao drogu u Sarajevu: Evo šta je policija pronašla

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Stranger".

- Na osnovu pribavljene sudske naredbe, na području Centra izvršen je pretres putničkog motornog vozila, kao i lični pretres 29-godišnjeg A.Y.R.G., kojom prilikom je pronađeno više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge: marihuana - više od 500 grama, speed - više od 100 grama, kokain – više od 40 grama, MDMA – šest grama, metamfetamin – pet grama, LSD – 14 komada markica, tablete ecstasy – 25 komada, digitalna vaga, kao i drugi predmeti od interesa za istragu. Također, privremeno je oduzeto i putničko motorno vozilo „Škoda Octavia“ - navodi se u saopćenju MUP-s KS.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. stav 1. KZ FBiH), slobode je lišen A.Y.R.G. (1997), državljanin Sudana, kazali su iz MUP-a.

Osumnjičeni 29-godišnjak je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.