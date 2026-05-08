Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AKCIJA "STRANGER"

Uhapšen Sudanac koji je dilao drogu u Sarajevu: Evo šta je policija pronašla

Također, privremeno je oduzeto i putničko motorno vozilo „Škoda Octavia“

Policija zaplijenila. MUP KS

M. P.

prije 2 dana

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Stranger".

- Na osnovu pribavljene sudske naredbe, na području Centra izvršen je pretres putničkog motornog vozila, kao i lični pretres 29-godišnjeg A.Y.R.G., kojom prilikom je pronađeno više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge: marihuana - više od 500 grama, speed - više od 100 grama, kokain – više od 40 grama, MDMA – šest grama, metamfetamin – pet grama, LSD – 14 komada markica, tablete ecstasy – 25 komada, digitalna vaga, kao i drugi predmeti od interesa za istragu. Također, privremeno je oduzeto i putničko motorno vozilo „Škoda Octavia“ - navodi se u saopćenju MUP-s KS.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. stav 1. KZ FBiH), slobode je lišen A.Y.R.G. (1997), državljanin Sudana, kazali su iz MUP-a.

Osumnjičeni 29-godišnjak je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

# DROGA
# MUP KS
# AKCIJA STRANGER
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.