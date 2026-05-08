Policija u Širokom Brijegu zaplijenila marihuanu

Navedena materija je sukladno zakonskim propisima izuzeta, te je o događaju izviješteno Kantonalno tužiteljstvo ZHK

Zaplijenjena marihuana. MUP ZHK

Dž. R.

prije 2 dana

Prilikom kontrole vozila u Širokom Brijegu, policijski službenici su pronašli marihuanu.

- Intenzivno radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Široki Brijeg su dana 07.05.2026. godine oko 20:00 sati u mjestu Knešpolje, grad Široki Brijeg, zaustavili vozilo marke “Opel” BiH registarskih oznaka kojim je upravljao J.C. (1992.) iz Širokog Brijega, te je prilikom kontrole kod istoga pronađena određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama asocira na opojnu drogu tipa “marihuana”. 

Navedena materija je sukladno zakonskim propisima izuzeta, te je o događaju izviješteno Kantonalno tužiteljstvo ZHK. Po kompletiranju predmeta policijski službenici PU Široki Brijeg će protiv J.C. Kantonalnom tužiteljstvu ZHK uputiti izvještaj o počinjenom kaznenom djelu "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” iz članka 239. KZ FBiH - saopćeno je iz MUP-a ZHK.

# MARIHUANA
# ŠIROKI BRIJEG
# MUP ZHK
