Optužnica protiv Darka Šarića: 15 okrivljenih, među njima brat narkobosa

Pokušaji atentata

Prema navodima optužnice u koju je Nova.rs imala uvid, okrivljenima se na teret stavljaju dva pokušaja atentata na Joksovića – jedan na „Drinskoj regati“, a drugi u Beogradu.

- U periodu od početka marta 2020. godine, do 05. jula 2020. godine, u Beogradu i na širem području Bajine Bašte, u stanju uračunljivosti, svjesni svog djela, znajući da je ono zabranjeno, a čije su izvršenje htjeli, postupajući po planu i dogovoru, okrivljeni su dogovarali, planirali, organizovali i nabavljali sredstva da se iz bezobzirne osvete liši života oštećeni Nebojša Joksović. Okrivljeni Darko Šarić naložio je pripadnicima organizovane kriminalne grupe da ubiju Joksovića na teritoriji Beograda ili Bajine Bašte gdje se za to stvore uslovi, i to taj način što je početkom marta 2020. godine, okrivljeni Milan Vučinić shodno nalogu i svom zadatku, upotrebom kriptovanog telefona sa instaliranom aplikacijom Sky obavestio Darka Šarića da će oštećeni Joksović biti učesnik manifestacije „Drinska regata“ u julu 2020. i da je to prilika da se oštećeni Joksović liši života - navodi se u optužnici u koju je Nova.rs imala uvid.

Nabavka oružja

Grupa je u narednom periodu radila na tome da nabavi odgovarajuće oružje, pronađe i angažuje neposrednog izvršioca, a kako tvrdi tužilaštvo, sve to je finansirao Šarić.

- Okrivljeni Vučinić pronalazi NN lice sa nadimkom „Kurjak“, sa zadatkom da nabavi oružje i da liši života oštećenog, nakon čega je NN „Kurjak“ poručio snajpersku pušku. „Kurjak“ pronašao još jednog izvršioca krivičnog djela NN lice sa nadimkom „Inženjer“ koji je nabavio još jedno oružje za izvršenje krivičnog djela, pa su NN „Kurjak“ i NN „Inženjer“ vršili obilazak i opservaciju terena oko reke Drine kojom tradicionalno prolaze splavovi učesnika manifestacije „Drinska regata“, gdje su pronašli najpovoljnija mjesta za izvršenje planiranog krivičnog djela“, navodi se.

Ubistvo Joksovića

Nakon što je manifestacija „Drinska regata“ odložena, plan je bio ubiti Joksovića u Beogradu.

- Darko Šarić je donio odluku da se oštećeni Joksović liši života na području Beograda. On je saopćio okrivljenom Dejanu Lazareviću nalažući mu da preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju izvršenja krivičnog djela vezane za nabavku odgovarajućeg oružja, pronalaska i angažovanja neposrednog izvršioca krivičnog djela, obezbjeđenja stana namijenjenog za skrivanje izvršioca krivičnog djela i pri tom obećao da će platiti sve troškove kao i nagradu neposrednom izvršiocu krivičnog djela, po kojim nalozima je okrivljeni Lazarević postupio - navodi se u optužnici.