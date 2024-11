Duško Tomić: Zahtjev odbrane prvooptuženog je skandalozan

Duško Tomić, branilac Aleksandra Macana, nakon što je na Kantonalnom sudu u Sarajevu danas Tužilaštvo Kantona Sarajevo trebalo iznijeti završnu riječ u suđenju Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, optuženima za ubistvo sarajevskih policajaca, kazavši da je nedopustivo da se nakon glavnog pretresa traži izuzeće Tužilaštva.

- Sad smo svi svjedoci nesavršenosti Zakona o krivičnom postupku. Nedopustivo je, ali je zakon dopustio da se nakon glavnog pretresa traži izuzeće Tužilaštva. Šta to znači? To se zove zloupotreba Zakona o krivičnom postupku. Dakle, prvooptuženi je svjedočio u ovom predmetu i rekao da nije bio na licu mjesta, trećeoptuženi je priznao i potpisao nagodbu na 15 godina zatvoera, a nakon toga je kao svjedok rekao da se ničeg ne sjeća i to se zove zloupotreba prava. Jedini učesnik je moj klijent koji je došao i ispričao istinu i brani se istinom. Kome smeta ovo? Smeta mom klijentu, jer ovo dugo traje. Zašto je to uradila odbrana prvooptuženog? Pa vjerovatno da dostignu one tri godine jer poslije tri godine nema više pritvora. Pokušavaju da uđu u fazu kada bi sud morao pustiti iz pritvora mog klijenta i prvooptuženog. Protivimo se ovome i mislimo da ovo nije uredu. Ovo je ovakav užasan proces i složen proces s užasnim posljedicama, da se ovako završi s igrarijama. To je nedopustivo i skandalozno – rekao je Tomić.