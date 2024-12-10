Suđenje za ubistvo sarajevskih policajaca: Završne riječi porodica ubijenih, prisustvuje veliki broj pripadnika MUP-a KS

Danas će biti iznesene završne riječi porodica ubijenih policajaca Šehovića i Vujinovića.

U Kantonalnom sudu u Sarajevu je danas suđenje Savi Marinkoviću i ostalima zbog ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Prostorija ispred velike sudnice Kantonalnog suda Sarajevo, kako javlja naš reporter, je puna pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo koji su došli da podrže porodice ubijenih kolega.

Podsjećamo, Marko Trifković, kojem se zajedno sa Savom Marinkovićem i Aleksandrom Macanom sudi za ubistvo pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, 26. oktobra 2018. godine, potpisao je ranije Sporazum o priznanju krivice s Tužilaštvom Kantona Sarajevo.