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OBAVLJEN UVIĐAJ

Objavljeni detalji nesreće u kojoj je poginuo motociklista: Život izgubio državljanin Srbije

Nesreća se desila jučer kod Ilijaša, a smrt nastradalog je konstatirana na licu mjesta

S mjesta nesreće. Ilijaš.net

B. C.

20.6.2025

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su detalje stravične nesreće kod Ilijaša kojom prilikom je na licu mjesta poginuo motociklista.

- Dana 19.06.2025. godine oko 09:40 sati, na na kolovozu magistralnog puta M-18, u mjestu Gornji Ivančići, područje općine Ilijaš, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do sudara teretnog motornog vozila „VW LT35“, kojim je upravljao E.I., rođen 1987. godine, nastanjen u Brčkom i motocikla „BMW“, kojim je upravljao I. I., rođen 1981. godine, državljanin R Srbije. U ovoj saobraćajnoj nezgodi na licu mjesta smrtno je stradao 44-godišnji motociklista, a u 10,10 sati smrt je konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.- saopćeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj su obavili dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci mašinske i saobraćajne struke.

Na navedenoj dionici puta saobraćaj se odvijao naizmjenično jednom saobraćajnom trakom do 14:55 sati, kada je saoobraćaj u potpunosti normalizovan.

# ILIJAŠ
# NESREĆA
# MOTOCIKLISTA
# MUP KS
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