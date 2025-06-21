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PODLEGAO NA LICU MJESTA

Ovo je motociklista iz Kikinde koji je stradao kod Ilijaša kada se zakucao u kombi

Motociklista se zaputio u Makarsku, bio je član Moto kluba "No limits" iz Kikinde

Igor Ivković. Facebook

B. C.

21.6.2025

Igor Ivković (44) iz Kikinde, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod mjesta Ilijaš u Bosni i Hercegovini.

Tragedija se dogodila u četvrtak oko 9.40, u mjestu Gornji Ivančići kod Ilijaša, kad je došlo do sudara teretnog vozila i motocikla BMW, kojim je upravljao Ivković.

Od siline udara, ostao je mrtav na licu mjestu.

Ova vijest rastužila je građane Kikinde, prenosi Srpska.info.


Da je Igor Ivković nastradao u BiH, potvrdio je Mirko Brkanlić, predsjednik Moto kluba “No limits” iz Kikinde:

- Svima nam je teško pao Ivkovićev prerani odlazak. Najteže je njegovim najmilijima. Bio je iskusan vozač, ali je na jednoj krivini, kako su prenijeli mediji u BiH, došlo do kontakta kombi vozila i njegovog motora. Nažalost, stradao je na licu mjesta – rekao je Brkanlić i dodao da se Ivković motorom zaputio u Makarsku:


Nastradali Ivković. Facebook

– Iako nije bio član našeg Moto kluba, često smo družili, zajedno vozili i išli na moto susrete. Tako je bilo i proteklog vikenda kad smo se vozili – naveo je Brkanlić, prenosi Kurir.

# ILIJAŠ
# NESREĆA
# MOTOCIKLISTA
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