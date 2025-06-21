Ovo je motociklista iz Kikinde koji je stradao kod Ilijaša kada se zakucao u kombi

Igor Ivković (44) iz Kikinde, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod mjesta Ilijaš u Bosni i Hercegovini. Tragedija se dogodila u četvrtak oko 9.40, u mjestu Gornji Ivančići kod Ilijaša, kad je došlo do sudara teretnog vozila i motocikla BMW, kojim je upravljao Ivković. Od siline udara, ostao je mrtav na licu mjestu. Ova vijest rastužila je građane Kikinde, prenosi Srpska.info.



Da je Igor Ivković nastradao u BiH, potvrdio je Mirko Brkanlić, predsjednik Moto kluba “No limits” iz Kikinde: - Svima nam je teško pao Ivkovićev prerani odlazak. Najteže je njegovim najmilijima. Bio je iskusan vozač, ali je na jednoj krivini, kako su prenijeli mediji u BiH, došlo do kontakta kombi vozila i njegovog motora. Nažalost, stradao je na licu mjesta – rekao je Brkanlić i dodao da se Ivković motorom zaputio u Makarsku:



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