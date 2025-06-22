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ISTRAGA U TUZLI

Uhapšen muškarac za kojeg se sumnja da je teško pretukao Sašu Vilušića

Muškarac će nakon kriminalističke obrade biti predat Tužilaštvu TK

Saša Vilušić. Facebook

B. C.

22.6.2025

Policija u Tuzli uhapsila je jednu osobu koja se dovodi u vezu s događajem u ugostiteljskom objektu gdje je napadnut Saša Vilušić koji je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.  

- U toku istrage koja se provodi pod nadzorom i prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a, a povodom prijave događaja od 21.6.2025.godine, kada su S.V.(1988) iz Tuzle nanesene teške tjelesne povrede opasne po život, istražitelji OKP PU Tuzla su 21.6.2025.godine, identifikovali i pronašli lice koje se dovodi u vezu sa događajem, a radi se o A.K.(1997) iz Tuzle, kojem je oduzeta sloboda- navedeno je u saopćenju MUP- a TK

Isti se nalazi u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade bit će predat dežurnom tužiocu KTTK-a na dalje nadležno postupanje.

# NAPAD
# MUP TK
# TUZLA
# SAŠA VILUŠIĆ
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