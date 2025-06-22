Uhapšen muškarac za kojeg se sumnja da je teško pretukao Sašu Vilušića

Policija u Tuzli uhapsila je jednu osobu koja se dovodi u vezu s događajem u ugostiteljskom objektu gdje je napadnut Saša Vilušić koji je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

- U toku istrage koja se provodi pod nadzorom i prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a, a povodom prijave događaja od 21.6.2025.godine, kada su S.V.(1988) iz Tuzle nanesene teške tjelesne povrede opasne po život, istražitelji OKP PU Tuzla su 21.6.2025.godine, identifikovali i pronašli lice koje se dovodi u vezu sa događajem, a radi se o A.K.(1997) iz Tuzle, kojem je oduzeta sloboda- navedeno je u saopćenju MUP- a TK