Strujni udar teško povrijedio djevojčicu na željezničkoj stanici u Zenici

Maloljetna djevojčica iz Zenice, inicijala H. A. i rođena 2012. godine, zadobila je teže tjelesne povrede usljed udara električne energije na Željezničkoj stanici u Zenici - potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

- Nezgoda se dogodila u 19 sati, kada se malodobna H. A. popela na vagon. Usljed udara električne energije sa kontaktne mreže zadobila je teže povrede, koje su joj konstatirane u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je odmah prebačena te gdje joj se ukazuje pomoć - kazao je dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Djevojčici je u pomoć, napominje, pritekao pripadnik Policijske stanice Crkvice Zenica, koji nije bio na dužnosti te koji se slučajno u tom trenutku našao na željezničkoj stanici.

- Policajac je ugasio požar na djevojčici te pozvao Hitnu pomoć - napominje dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Napominje kako uviđaj obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave 1 Zenica.