Maloljetnik kombijem udario dječaka na biciklu i pobjegao

Maloljetni biciklista povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći na lokalnom putu u mjestu Pobrđe kod Bratunca kada ga je udario kombi kojim je upravljao drugi maloljetnik, saopćeno je iz Policijske uprave Zvornik.

Maloljetnom biciklisti ukazana je medicinska pomoć u Domu zdravlja Bratunac, odakle je upućen na liječenje u Bolnicu Zvornik.

Policijski službenici su izvršili uviđaj ove nezgode i identifikovali maloljetnog vozača kombija VW koji se udaljio sa lica mjesta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju jučerašnje saobraćajne nezgode