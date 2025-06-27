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NESREĆA KOD BRATUNCA

Maloljetnik kombijem udario dječaka na biciklu i pobjegao

Policijski službenici su izvršili uviđaj ove nezgode i identifikovali maloljetnog vozača kombija

Policija pronašla maloljetnika. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

27.6.2025

Maloljetni biciklista povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći na lokalnom putu u mjestu Pobrđe kod Bratunca kada ga je udario kombi kojim je upravljao drugi maloljetnik, saopćeno je iz Policijske uprave Zvornik.

Maloljetnom biciklisti ukazana je medicinska pomoć u Domu zdravlja Bratunac, odakle je upućen na liječenje u Bolnicu Zvornik.

Policijski službenici su izvršili uviđaj ove nezgode i identifikovali maloljetnog vozača kombija VW koji se udaljio sa lica mjesta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju jučerašnje saobraćajne nezgode

# NESREĆA
# PU ZVORNIK
# MALOLJETNIK
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