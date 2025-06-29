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POVRATNICA

Ko je starica ubijena na Ozrenu: Živjela sama u selu Rovine

Po nalogu postupajućeg tužioca, vještak sudske medicine će danas obaviti obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti

Uviđaj je u toku. Avaz

Dž. R.

29.6.2025

Povratnica srpske nacionalnosti Jela Pejić ubijena je sinoć u naselju Rovine kod Lukavca gdje je živjela sama, rekao je Srni predsjednik povratničke mjesne zajednice Panjik Miladin Nedić.

Nedić je naveo da je o ovom incidentu obaviješten jutros i da za sada više informacija o ovom slučaju nema.

Predsjednik mjesne zajednice Tumare Ljubiša Mijatović rekao je da je neprijatno iznenađen i da je o incidentu saznao iz medija.

Podsjećamo, uviđaj je u toku, a po nalogu postupajućeg tužioca, vještak sudske medicine će danas obaviti obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.

# UBISTVO
# OZREN
# POLICIJA
# POVRATNICA
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