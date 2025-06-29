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"AVAZ" U ROVINAMA

Prve fotografije i video s lica mjesta: U selu na Ozrenu ubijena povratnica Jela Pejić

Vještak sudske medicine će danas obaviti obdukciju

S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
Dž. R.

29.6.2025

U selu Rovine na Ozrenu, u blizini Lukavca, povratnica Jela Pejić brutalno je ubijena. O ovom slučaju se oglasio i MUP TK koji je informaciju ranije potvrdio za "Avaz".

- Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave i obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je započet jučer i nastavljen danas. Ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Lukavac je konstatovao smrt ženske osobe (1949) sa vidljivim povredama.

O događaju je upoznat kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i isti na mjestu događaja rukovodi uviđajem kojeg vrše policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac. Po nalogu kantonalnog tužioca poduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog - naveli su iz MUP-a TK.

Uviđaj je u toku, a po nalogu postupajućeg tužioca, vještak sudske medicine će danas obaviti obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.

# UBISTVO
# OZREN
# POVRATNICA
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