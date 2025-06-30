Ženu kod Čazme u martu napao čopor pasa, jučer je umrla

Preminula je Marija Buković, 66-godišnjakinja koju je sredinom mata u Daskatici kod Čazme napao i teško ozlijedio čopor pasa. Tu je informaciju za MojPortal potvrdila ravnateljica Opće bolnice ''Dr. Anđelko Višić'' Sanela Grbaš Bratković, koja nije mogla otkrivati detalje vezane uz ovaj slučaj. Kratko je kazala kako su liječnici bjelovarske bolnice dali sve kako bi pomogli nesretnoj ženi.

Susjedovi psi

Podsjetimo, tragedija se 17. marta ove godine. Za vrijeme uobičajene šetnje selom, Mariju su napala četiri psa u vlasništvu njenih susjeda. Pomahnitale životinje nanijele su joj teške tjelesne ozljede – izgrizle su je po licu, rukama, nogama, trbuhu. Tako unesrećenu pronašao ju je brat Nikola koji je potom pozvao hitnu pomoć.

"Čula sam kako viče: "Branka, Branka! Ona umire, neće ostati živa!“ Izbezumila sam se, odmah smo zvali hitnu pomoć i policiju. Rekli su nam da ju ne diramo. Suprug mi je ispričao da je doslovno pojedena. Odgrizli su joj uho, dio lica, glava joj je nagrižena, kosu nema, rebra su joj se vidjela", ispričala je dan nakon tragedije vidno potresena Branka Buković, šogorica nesretne Marije.

Borba za život

Od tada pa sve do jučer, kada je preminula, Marija je bila u bjelovarskoj bolnici gdje su joj liječnici pokušali pomoći na razne načine. Prošla je nekoliko operacija, uključujući i amputaciju ruke te presađivanje kože, no unatoč silnim naporima medicinskog osoblja, očito su ozljede bile preteške.