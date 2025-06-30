Tokom prošle i za prvih pet mjeseci ove godine u BiH ukradena ukupno 152 automobila

Krađe automobila u Bosni i Hercegovini ne jenjavaju, te su prema statističkim podacima Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tokom prošle, 2024. godine ukupno evidentirana 152 slučaja krađe vozila. Samo za prvih pet mjeseci 2025. godine u na području FBiH i RS ukradena su 42 vozila. Dio ukradenih vozila pronađen je i vraćen vlasnicima. Raspisana potraga - Na području Republike Srpske u periodu januar–maj 2025. godine prijavljeno je 20 krivičnih djela koja se odnose na otuđenje motornog vozila i to: osam krivičnih djela teška krađa, četiri krivična djela krađa i osam krivičnih djela oduzimanje motornog vozila – navedeno je u odgovoru MUP-a Republike Srpske za „Avaz“. Dodaju da je u ovom periodu pronađeno i vlasnicima vraćeno 16 vozila, od kojih je 12 ukradeno na teritoriji Republike Srpske, dva su otuđena na teritoriji FBiH i dva vozila za kojima je potragu raspisao Interpol.



Dio vozila se reže na dijelove . Facebook Dio vozila se reže na dijelove . Facebook

U toku 2024. godine u Republici Srpskoj prijavljeno je 48 krivičnih djela koja se odnose na krađu motornog vozila i to: 20 krivičnih djela teška krađa, 19 krivičnih djela krađa i devet krivičnih djela oduzimanje motornog vozila. U 2024. godini pronađeno je i vlasnicima vraćeno 48 vozila, od kojih su 32 ukradena na teritoriji Republike Srpske, pet je ukradeno na teritoriji FBiH i 11 vozila za kojima je potragu raspisao Interpol. U FBiH za pet mjeseci 22 krađe Na području Federacije Bosne i Hercegovine, od januara do marta 2025. godine evidentirana su 22 krivična djela krađa motornih vozila, što je smanjenje za 38,89 posto u odnosu na uporedni period 2024. godine. Za ova djela nadležnim tužilaštvima prijavljeno je 13 osoba, dok je uhapšeno devet osoba.



U FBiH 20 osoba uhapšeno 2024. godine . Facebook U FBiH 20 osoba uhapšeno 2024. godine . Facebook