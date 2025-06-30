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AUTOMAFIJA

Tokom prošle i za prvih pet mjeseci ove godine u BiH ukradena ukupno 152 automobila

Smanjen broj krađa vozila, ali idalje je najviše ovih djela prijavljeno u Kantonu Sarajevo

U Bosanskoj Dubici pronađen ukradeni Mercedes. MUP RS

Piše: Borka Cerić

30.6.2025

Krađe automobila u Bosni i Hercegovini ne jenjavaju, te su prema statističkim podacima Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tokom prošle, 2024. godine ukupno evidentirana 152 slučaja krađe vozila. Samo za prvih pet mjeseci 2025. godine u na području FBiH i RS ukradena su 42 vozila.

Dio ukradenih vozila pronađen je i vraćen vlasnicima.

 Raspisana potraga

- Na području Republike Srpske u periodu januar–maj 2025. godine prijavljeno je 20 krivičnih djela koja se odnose na otuđenje motornog vozila i to: osam krivičnih djela teška krađa, četiri krivična djela krađa i osam krivičnih djela oduzimanje motornog vozila – navedeno je u odgovoru MUP-a Republike Srpske za „Avaz“.

Dodaju da je u ovom periodu pronađeno i vlasnicima vraćeno 16 vozila, od kojih je 12 ukradeno na teritoriji Republike Srpske, dva su otuđena na teritoriji FBiH i dva vozila za kojima je potragu raspisao Interpol.


Dio vozila se reže na dijelove. Facebook

U toku 2024. godine u Republici Srpskoj prijavljeno je 48 krivičnih djela koja se odnose na krađu motornog vozila i to: 20 krivičnih djela teška krađa, 19 krivičnih djela krađa i devet krivičnih djela oduzimanje motornog vozila.

U 2024. godini pronađeno je i vlasnicima vraćeno 48 vozila, od kojih su 32 ukradena na teritoriji Republike Srpske, pet je ukradeno na teritoriji FBiH i 11 vozila za kojima je potragu raspisao Interpol.

U FBiH za pet mjeseci 22 krađe

Na području Federacije Bosne i Hercegovine, od januara do marta 2025. godine evidentirana su 22 krivična djela krađa motornih vozila, što je smanjenje za 38,89 posto u odnosu na uporedni period 2024. godine. Za ova djela nadležnim tužilaštvima prijavljeno je 13 osoba, dok je uhapšeno devet osoba.


U FBiH 20 osoba uhapšeno 2024. godine. Facebook

Više uhapšenih

Prošle, 2024. godine evidentirana su 104 krivična djela krađa motornih vozila, manje za 58 u odnosu na 2023. godinu. Za ova djela nadležnim tužilaštvima prijavljeno je 30 osoba, dok je 20 osoba lišeno slobode. Naknadno je rasvijetljeno 41,18 posto krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom počiniocu.

Najviše ukradenih vozila bilo je u Kantonu Sarajevo, zatim Tuzlanskom kantonu, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Pojedini vlasnici ne prijavljuju krađu, već stupaju u kontakt s kriminalcima i pristaju da daju otkup za automobil. Starija vozila uglavnom se kradu zbog dijelova i završe na otpadima, dok se skupocjeni automobili kradu po narudžbi te završavaju na crnom tržištu u zemljama regiona.

Najviše su na meti VW, Audi i BMW

Najčešća meta u Republici Srpskoj su bila motorna vozila marke Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Opel i druga. Identične marke automobile bile su meta krađa na području Federacije BiH.

# KRAĐA
# FUP
# MUP RS
# VOZILA
# AUTOMAFIJA
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