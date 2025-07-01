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POŽARA NEMA U KS

Građani Sarajeva prijavljuju neugodan miris, širi se gust dim gradom

Mi zvanično nemamo prijavljenog požara, rečeno je za portal "Avaza"

Dim koji se proširio naseljem Dobrinja. E. Abaz / Avaz

Piše: Amila Ovčina

1.7.2025

Građani Sarajeva jutros su se javili redakciji „Avaza“ prijavljujući kako osjete dim na području Dobrinje, ali i drugih naselja u glavnom gradu BiH.

Jedan od naših čitatelja javio je kako se Dobrinjom širi užasan miris dima, kao da je neko zapalio nisko rastinje ili smeće.

Također, dim se osjetio i na Čengić Vili, ali i u drugim naseljima smještenim ka centru grada.

- Mi zvanično nemamo prijavljenog požara. Naše ekipe nisu na terenu. Ne možemo vam ništa potvrditi odakle dolazi – rečeno je za portal „Avaza“ iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

Dodaju kako su jutros imali već nekoliko zaprimljenih poziva od građana.

Podsjetimo sinoć je oko 22 sata na lokalitetu kod Bijele tabije izbio veći požar, uslijed čega se proširila vatra i gust dim.

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre – presječena je vatrena linija, čime je omogućen pristup lokalizaciji požara.

# DIM
# DOBRINJA
# SARAJEVO
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