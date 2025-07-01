Građani Sarajeva prijavljuju neugodan miris, širi se gust dim gradom

Građani Sarajeva jutros su se javili redakciji „Avaza“ prijavljujući kako osjete dim na području Dobrinje, ali i drugih naselja u glavnom gradu BiH.

Jedan od naših čitatelja javio je kako se Dobrinjom širi užasan miris dima, kao da je neko zapalio nisko rastinje ili smeće.

Također, dim se osjetio i na Čengić Vili, ali i u drugim naseljima smještenim ka centru grada.

- Mi zvanično nemamo prijavljenog požara. Naše ekipe nisu na terenu. Ne možemo vam ništa potvrditi odakle dolazi – rečeno je za portal „Avaza“ iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

Dodaju kako su jutros imali već nekoliko zaprimljenih poziva od građana.