MUP Kantona Sarajevo istražuje uzrok požara na Bijeloj tabiji: Da li je mladić zaprosio djevojku i ispalio vatromet?

Požar koji je buknuo sinoć na Bijeloj tabiji zabrinuo je mnoge mještane s područja općine Stari Grad, a još uvijek se utvrđuje tačan uzrok.
- Kolege rade na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je došlo do požara. Trenutno nemamo više informacija – kratko je rekla portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.
Požar je buknuo sinoć oko 22 sata, a na mjesto događaja sinoć su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.
Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo kao romantična prosidba. Navodno je mladić odlučio zaprositi svoju djevojku upravo na toj lokaciji, te je pripremio vatromet i ispalio ga.
MUP Kantona Sarajevo nije mogao potvrditi ove informacije za „Avaz“, a više detalja će biti poznato nakon što službenici sprovedu sve potrebne mjere i radnje.
Podsjetimo, brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre – presječena je vatrena linija, čime je omogućen pristup lokalizaciji požara.