MUP Kantona Sarajevo istražuje uzrok požara na Bijeloj tabiji: Da li je mladić zaprosio djevojku i ispalio vatromet?

Požar koji je buknuo sinoć na Bijeloj tabiji zabrinuo je mnoge mještane s područja općine Stari Grad, a još uvijek se utvrđuje tačan uzrok.

- Kolege rade na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je došlo do požara. Trenutno nemamo više informacija – kratko je rekla portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.

Požar je buknuo sinoć oko 22 sata, a na mjesto događaja sinoć su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.