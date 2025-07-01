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KRENULO PO ZLU?

MUP Kantona Sarajevo istražuje uzrok požara na Bijeloj tabiji: Da li je mladić zaprosio djevojku i ispalio vatromet?

Požar je buknuo sinoć oko 22 sata

Požar bunuo sinoć. Avaz

Piše: Amila Ovčina

1.7.2025

Požar koji je buknuo sinoć na Bijeloj tabiji zabrinuo je mnoge mještane s područja općine Stari Grad, a još uvijek se utvrđuje tačan uzrok.

- Kolege rade na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je došlo do požara. Trenutno nemamo više informacija – kratko je rekla portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.

Požar je buknuo sinoć oko 22 sata, a na mjesto događaja sinoć su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.

Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo kao romantična prosidba. Navodno je mladić odlučio zaprositi svoju djevojku upravo na toj lokaciji, te je pripremio vatromet i ispalio ga. 

MUP Kantona Sarajevo nije mogao potvrditi ove informacije za „Avaz“, a više detalja će biti poznato nakon što službenici sprovedu sve potrebne mjere i radnje. 

Podsjetimo, brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre – presječena je vatrena linija, čime je omogućen pristup lokalizaciji požara.

# POŽAR
# BIJELA TABIJA
# MUP KS
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