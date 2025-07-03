Podignuta optužnica protiv policajca iz Gruda zbog odavanja službene tajne

Županijsko tužiteljstvo Zapadnohercegovačke županije podiglo je optužnicu protiv M.M. (1964.) iz Gruda zbog kaznenog djela "odavanje službene tajne", izvijestili su u četvrtak iz tog tužiteljstva.

Optužnicu u ovom predmetu zastupa tužitelj Josip Aničić, koji će, navode iz Tužiteljstva, činjenične navode iz optužnice dokazivati pozivanjem i ispitivanjem svjedoka, vještaka-forenzičkih analitičara, te prezentacijom preko 50 materijalnih dokaza.

M.M., koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio zaposlen kao policijski službenik u PU Grude, tereti se da je 5. svibnja 2022. godine neovlašteno priopćio podatke proglašene službenom tajnom.

Kako se navodi u optužnici, on je koristeći svoj službeni položaj i ovlasti policijskog službenika izvršio provjeru registarskih tablica službenog vozila SIPA-e koje je korišteno prilikom provođenja posebne istražne radnje ''Tajno praćenje i tehničko snimanje osoba, transportnih sredstava i predmeta koji stoje u vezi s njima" nad jednom osobom iz Gruda u predmetu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršene provjere informaciju da se radi o službenom vozilu policijske agencije SIPA-e neovlašteno je priopćio osumnjičenoj osobi koja je bila tajno praćena.

Istraga u ovom predmetu uspješno je provedena s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) čiji policijski službenici su po naredbama i ovlaštenjima tužitelja postupali izuzetno profesionalno i stručno, stoji u izvješću.