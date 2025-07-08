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JAK VJETAR

Trajekt u splitskoj luci udario u dva broda, jedan potonuo

Pukli su konopci kojima je trajekt bio vezan za obalu, nakon čega se počeo nekontrolisano kretati po luci

Trajekt Petar Hektorović. Wikipedia

Dž. R.

8.7.2025

U splitskoj luci je jutros zbog jakog nevremena i vjetra, trajekt "Petar Hektorović" udario u dva plovila – veliki katamaran i turistički izletnički brod, prenosi Tportal.

Jedan od brodova je potonuo, potvrdio je direktor Lučke uprave Split, Vice Mihanović.

- Zbog jakih udara vjetra pukli su konopci kojima je trajekt bio vezan za obalu, nakon čega se počeo nekontrolisano kretati po luci. Najprije se naslonio na katamaran Krilo, a potom udario u veliki turistički brod, koji u ovom trenutku tone - izjavio je za Tportal Zvone Perkušić, rukovodilac lučko-operativnih poslova, dodajući da na sreću nema povrijeđenih.

Perkušić je istakao i hrabru i vješto izvedenu reakciju kapetana trajekta, koja je, kako je rekao, spriječila ozbiljniju nesreću i znatno veću štetu.

Na mjesto događaja upućeni su vatrogasci, sve hitne službe, kao i zaposleni iz firme CIAN, kako bi se spriječilo eventualno zagađenje mora.

# BROD
# TRAJEKT
# SUDAR
# SPLIT
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