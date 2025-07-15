Video / Pomor ribe u rijeci Bosni kod Zenice, slučaj preuzela policija

- Izvršen je uviđaj od strane službenika Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, koji nastavljaju rad na dokumentovanju krivičnog djela "Ugrožavanje okoliša otpadom"- navedeno je iz MUP-a ZDK.

Putem telefona u dežurnu službu Policijske stanice Centar 13. jula u 22:55 sati se obratilo lice A.Č., iz udruženja građana sportskih ribolovaca "Bistro", te prijavilo da je u mjestu Banlozi, u rijeci Bosni, došlo do pomora ribe, gdje je veća količina ribe plutala na površini rijeke, saopćeno je iz MUP-a ZDK

Članovi Udruženja građana sportsko-ribolovnog društva (UGSR) "Bistro" Zenica kažu da je stanje ribljeg fonda na lokalitetu Vranduka katastrofalno.

- Ovaj čin je doslovno ubio rijeku Bosnu i nanio neprocjenjivu štetu njenom ekosistemu. Nećemo stati dok se odgovorni ne pronađu i ne kazne. Cijeli slučaj ćemo dokumentovati i podići na najviši nivo- poručuju iz UGSR Bistro Zenica, pozivajući mještane Vranduka i sve ribare da snimaju, fotografišu i prikupljaju dokaze koji mogu pomoći u istrazi.

Stanje katastrofalno

- Upozoravamo sve one koji navodnjavaju plastenike ili bašte, ili na bilo koji način koriste vodu iz rijeke Bosne, da odmah prestanu s tim aktivnostima. Trenutno stanje vode je katastrofalno – riba je zatrovana, dezorijentisana, pliva na površini i osamljeno se približava uz obalu nizvodno od Kanala. Procjenjujemo da voda iz rijeke Bosne nije za korištenje ni za kakvu upotrebu- dodaju iz UGRS Bistro Zenica.

Ovo nije prvi put da se na lokalitetu Vranduka, nizvodno od industrijskih pogona u Zenici dešavaju pomori ribljeg fonda, ali ovo je, kako se navodi, jedan od najvećih do sada.



