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PRIPREMALI UBISTVA

POSKOK: Potvrđena prva optužnica protiv Husovića, Tursunovića i Uzunovića

Organizovanoj grupi, kojom je rukovodio Mirsad Husović, su kao pripadnici svjesno i dobrovoljno pristupili Tursunović Hajrudin, Uzunović Admir i T.J.

Mirsad Husović rukovodio grupom. Facebook

A. O.

15.7.2025

Posebni odjel Vrhovnog suda FBIH potvrdio je je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH protiv Mirsada Husovića (44) iz Tuzle, Hajrudina Tursunovića (38) iz Brčkog i Admira Uzunovića (32) iz Živinica.

Kako se navodi u saopćenju, optuženi se terete da su u vremenskom periodu od januara 2020. godine pa do kraja januara 2021. godine, na području Tuzlanskog kantona i šire, putem Sky ecc aplikacije, dogovarali, planirali, pripremali ubistva više osoba, sa jasno postavljenim planom organizacije, logistike, odabirom metodičkih postupaka, pripreme oružja i drugih alata potrebnih za realizaciju, čime su počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH) u vezi sa krivičnim djelom Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka d) u vezi sa članom 28. i 31. KZ F BiH, te u vezi sa krivičnim djelom Pripremanje krivičnog djela iz člana 339. istog Zakona, kao i druga krivična djela obuhvaćena optužnicom.

Organizovanoj grupi, kojom je rukovodio Mirsad Husović, su kao pripadnici svjesno i dobrovoljno pristupili Tursunović Hajrudin, Uzunović Admir i T.J., znajući da je takva grupa organizovana s ciljem da organizator i njeni pripadnici, međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, organizuju, pripremaju i vrše krivična djela propisana Krivičnim zakonom FBIH.

Ubistva su planirali, organizovali i pokušali izvršiti ili iz osvetničkih razloga radi ranijih sukoba ili neprijateljstava sa tim osobama ili zbog eliminisanja osoba koje su ranije svjedočile u određenim krivičnim postupcima protiv njih ili njima bliskih osoba, saopćeno je iz POSKOK-a.

# POSKOK
# SKY
# MIRSAD HUSOVIĆ
# HAJRUDIN TURSUNOVIĆ
# ADMIR UZUNOVIĆ
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