POSKOK: Potvrđena prva optužnica protiv Husovića, Tursunovića i Uzunovića

Posebni odjel Vrhovnog suda FBIH potvrdio je je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH protiv Mirsada Husovića (44) iz Tuzle, Hajrudina Tursunovića (38) iz Brčkog i Admira Uzunovića (32) iz Živinica.

Kako se navodi u saopćenju, optuženi se terete da su u vremenskom periodu od januara 2020. godine pa do kraja januara 2021. godine, na području Tuzlanskog kantona i šire, putem Sky ecc aplikacije, dogovarali, planirali, pripremali ubistva više osoba, sa jasno postavljenim planom organizacije, logistike, odabirom metodičkih postupaka, pripreme oružja i drugih alata potrebnih za realizaciju, čime su počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH) u vezi sa krivičnim djelom Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka d) u vezi sa članom 28. i 31. KZ F BiH, te u vezi sa krivičnim djelom Pripremanje krivičnog djela iz člana 339. istog Zakona, kao i druga krivična djela obuhvaćena optužnicom.

Organizovanoj grupi, kojom je rukovodio Mirsad Husović, su kao pripadnici svjesno i dobrovoljno pristupili Tursunović Hajrudin, Uzunović Admir i T.J., znajući da je takva grupa organizovana s ciljem da organizator i njeni pripadnici, međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, organizuju, pripremaju i vrše krivična djela propisana Krivičnim zakonom FBIH.

Ubistva su planirali, organizovali i pokušali izvršiti ili iz osvetničkih razloga radi ranijih sukoba ili neprijateljstava sa tim osobama ili zbog eliminisanja osoba koje su ranije svjedočile u određenim krivičnim postupcima protiv njih ili njima bliskih osoba, saopćeno je iz POSKOK-a.