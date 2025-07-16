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POKUŠAJ KRIJUMČARENJA

Državljanin BiH pokušao unijeti 200 litara domaće rakije u Hrvatsku, kažnjen s 12.000 eura

Prilikom ulaska u carinsko područje EU-a vozač nije deklarisao robu koja se nalazila u tovarnom prostoru

Pokušali unijeti 200 litara domaće rakije u carinsko područje EU-a. Press služba

FENA

16.7.2025

Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Slavonski Brod spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 200 litara domaće rakije u carinsko područje EU-a.

Prilikom ulaska u carinsko područje EU-a u ponedjeljak, 14. jula, državljanin Bosne i Hercegovine kao vozač teretnog vozila registarskih oznaka Bosne i Hercegovine nije prijavio 200 litara domaće rakije, robu koja se nalazila u tovarnom prostoru i ujedno je predmet oporezivanja akcizama, saopćila je Carinska uprava RH.

Zbog počinjenja prekršaja iz člana 137.a stavka 1. Zakona o akcizama, državljaninu BiH izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 12.000 eura, dodaje se u saopćenju.

# GRANIČNI PRIJELAZ
# SLAVONSKI BROD
# RAKIJA
# HRVATSKA
# BIH
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