Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"PLANTAŽA" I "KALIBAR"

Akcija u bh. gradu: Uhapšena jedna osoba, oduzeta droga i oružje

Uhapšenom se na teret stavljaju krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja

Izvršeni pretresi. PU Bosanska Gradiška

A. O.

16.7.2025

Jedna osoba uhapšena je nakon što je kod nje pronađen kanabis, oružje, minsko-eksplozivno sredstvo i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Bosanska Gradiška, riječ je o licu inicijala M.T. iz Srpca.

Riječ je o realizaciji akcija pod nazivima "Plantaža" i "Kalibar".

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bosanskoj Gradišci izvršen je pretres kuće, pratećih objekata i vozila koje koristi ovo lice i tom prilikom pronađeno i oduzeto 13 stabljika kanabisa, osušeni kanabis bruto mase 85,5 grama, digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i poluautomatska i lovačka puška.

Uhapšenom se na teret stavljaju krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv osumnjičenog lica.

# DROGA
# BOSANSKA GRADIŠKA
# AKCIJA
# HAPŠENJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.