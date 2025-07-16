Akcija u bh. gradu: Uhapšena jedna osoba, oduzeta droga i oružje

Jedna osoba uhapšena je nakon što je kod nje pronađen kanabis, oružje, minsko-eksplozivno sredstvo i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Bosanska Gradiška, riječ je o licu inicijala M.T. iz Srpca.

Riječ je o realizaciji akcija pod nazivima "Plantaža" i "Kalibar".

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bosanskoj Gradišci izvršen je pretres kuće, pratećih objekata i vozila koje koristi ovo lice i tom prilikom pronađeno i oduzeto 13 stabljika kanabisa, osušeni kanabis bruto mase 85,5 grama, digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i poluautomatska i lovačka puška.

Uhapšenom se na teret stavljaju krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv osumnjičenog lica.