Podignuta optužnica protiv Fahrudina Gačanovića, pripadnika SIPA-e i DKPT-a

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Fahrudina Gačanovića, rođenog 1979. godine u Sarajevu, policijskog službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), privremeno raspoređenog u DKPT BiH.

Kako se navodi u saopćenju iz Tužilaštva BiH, optuženi se tereti da je kao pripadnik SIPA-e tokom 2020. i 2021. godine, koristeći jedno vrijeme i SKY aplikaciju stupio u kontakt sa osumnjičenima u predmetima organizovanog kriminala, te u više odvojenih slučajeva za sebe tražio i primio dar u vidu novca i drugih oblika koristi, kako bi im navodno pružao zaštitu ili ih obavještavao o radu i aktivnostima SIPA-e i drugih agencija za provođenje zakona.

Optuženi se tereti da je izvršenjem krivičnih dijela pribavio nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 4.000 eura, čime je počinio krivično djelo Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. KZ BiH.

U optužnici se traži i oduzimanje nezakonite imovinske koristi, kao i izricanje zabrane vršenja dužnosti policijskog službenika u periodu od najmanje 5 godina, računajući od dana pravosnažnosti presude.