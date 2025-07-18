NESREĆA U SANIČANIMA

U smrskanom Golfu teže povrijeđen vozač iz Prijedora

Vozač N.R. prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske

Detalj s mjesta nesreće. Vatrogasci Prijedor

B. C.

18.7.2025

Vozač Golfa N.R. teško je povrijeđen u sudaru sa autobusom na regionalnom putu u mjestu Saničani kod Prijedora, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

- Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao B.B. iz Prijedora upravljajući autobusom i N.R. iz Prijedora upravljajući putničkim motornim vozilom marke Golf. U ovoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobio je vozač N.R. koji je prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci, navela je policija.

Iz PU Prijedor još jednom su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a poseban apel upućujemo vozačima da se pridržavaju ograničenja brzine kretanja.

- Podsjećamo da je u toku realizacija preventivne kampanje Lako je brzinu smanjiti koja ima za cilj povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja kroz uticaj na svijest vozača o značaju poštovanja ograničenja brzine kretanja- zaključuje se u saopštenju. 


