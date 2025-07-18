Slučaj iz Sarajeva šokirao javnost: Nastranost o kojoj se šuti i koja se otkrije kad već bude kasno

Vijest da je Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu Tužilaštva KS protiv 36-godišnjaka zbog krivičnog djela spolni odnos s djetetom, skrenula je pažnju na temu o kojoj se rijetko i nerado govori, a koja je itekako prisutna u savremenom društvu. Ovaj 36-godišnji muškarac optužen je za seksualno nasilje nad djetetom (12) i u pritvoru čeka suđenje.

Produženje pritvora

Optuženi se tereti da je u aprilu 2025. godine 12-godišnjakinju odvezao automobilom u šumu, a potom je prisilio na spolni odnos. Postupajuća tužiteljica predložila je sudu produženje pritvora optuženom.

Iz Tužilaštva KS je saopćeno da je za glavni pretres predloženo saslušanje devet svjedoka, pet vještaka i izvođenje gotovo 40 materijalnih dokaza.

Od svih nastranosti pedofilija je najsloženiji i najteži oblik, smatra psiholog Čedomir Novaković.

- Ona se psihološki može tumačiti iz dva ugla. Kod jednog broja ljudi ostao je u nekom rudimentarnom tragu taj tzv. osjećaj mizantropije ili čovjekomrštva i kod tih tipova imate pojavu, kao i kod pojedinih biljaka, da se deformiše sama od sebe. Takav joj je genetski kod. Drugi ugao mogla bi biti neka vrsta osvete. Nauka je dokazala tzv. pomjerenu agresivnost. Kod jednog broja ljudi ne može doći do katarze prema nekome ko mu je učinio neko zlo, nego imate zamjenu, pa se to prenosi na osobe koje nemaju veze s tim ili koje ne mogu pružiti otpor. Tu se upliće i treća varijanta, pa imamo i neke ljude koje nazivamo slabićima ili kukavicama. Po meni, najteži oblik zločina je napad na osobu koja se ne može odbraniti – kaže Novaković.



