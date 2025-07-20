Detalji ubistva u Prnjavoru: Brata sedam puta izbo kuhinjskim nožem

Stravičan zločin potresao je danas Prnjavor gdje je A.D. kuhinjskim nožem ubio svog brata M.D.

Kako je potvrđeno za ATV zločin se dogodio oko 15 sati u naselju Babanovac kod Prnjavora.

Svemu je navodno prethodila svađa među braćom, koja se pretvorila u fizički obračun tokom kojeg je A.D. zgrabio nož i više puta izbo brata M.D. Prvi rezultati istrage ukazuju da se radilo o sedam uboda nožem.

- M.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo, navode u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci.

Uviđaj na mjestu zločina izvršio je dežurni tužilac i policijski službenici, dok je osumnjičeni M.D. sproveden na dalju kriminalističku obradu

- Tužilac je naložio da se preduzmu sve istražne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti zločina, te je naložena obdukcija tijela ubijenog koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske- navode u OJT Banja Luka.