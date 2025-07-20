Užas u bh. gradu: Brat ubio brata

Stravičan zločin potresao je jučer Prnjavor gdje je A.D. ubio svog brata M.D.

Ubistvo se dogodilo oko 15 sati u naselju Babanovac kod Prnjavora, prenosi RTRS.

- M.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo - navode u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci.

Uviđaj na mjestu ubistva izvršio je dežurni tužilac i policijski službenici, dok je osumnjičeni M.D. sproveden na dalju kriminalističku obradu.

- Tužilac je naložio da se preduzmu sve istražne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti zločina, te je naložena obdukcija tijela ubijenog koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu RS - navode u OЈT Banja Luka.