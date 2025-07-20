IZVRŠEN UVIĐAJ

Užas u bh. gradu: Brat ubio brata

M.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo

MUP RS. MUP RS (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

20.7.2025

Stravičan zločin potresao je jučer Prnjavor gdje je A.D. ubio svog brata M.D.

Ubistvo se dogodilo oko 15 sati u naselju Babanovac kod Prnjavora, prenosi RTRS.

- M.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo - navode u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci.

Uviđaj na mjestu ubistva izvršio je dežurni tužilac i policijski službenici, dok je osumnjičeni M.D. sproveden na dalju kriminalističku obradu.

- Tužilac je naložio da se preduzmu sve istražne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti zločina, te je naložena obdukcija tijela ubijenog koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu RS - navode u OЈT Banja Luka.

# UBISTVO
# PRNJAVOR
# BABANOVAC
# BRAT
# OЈT BANJA LUKA
