Adnan Didić osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva brata

Njemu je također izrečena i mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola.

On je inače priznao krivicu, a danas mu je presudu izrekao sudija Siniša Marković.

Adnan Didić (37) iz Prnjavora osuđen je danas, 1.decembra, u Okružnom sudu u Banjoj Luci na 15 godina zatvora za teško ubistvo brata Miralema u julu ove godine u mjestu Babanovci kod Prnjavora u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

Kao otežavajuće okolnosti sud je uzeo u obzir način izvršenja krivičnog djela budući da žrtva nije pružila otpor, a zadobila je sedam uboda nožem. Takođe i jer je ranije optuženi osuđivan za porodično nasilje.

Od olakšavajućih okolnosti sud je cijenio priznanje krivice u najranijoj fazi i to što je izrazio kajanje.

- Žao mi je, kajem se. To se sve desilo u pijanom stanju - rekao je ranije Didić u završnoj riječi.

Inače u ovom slučaju troškovi postupka padaju na teret bužeta.

Na presudu je dozvoljena žalba a odbrana optuženog najavila je žalbu u pogledu visine kazne.

Detalji zločina

Zločin se dogodio 19. jula oko 13.30. u podrumu porodične kuće u selu Babanovci kod Prnjavora u kojoj je živio sa braćom Mevludinom i Miralemom.

U optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka se navodi da je Didić imao 3.65 promila alkohola u organizmu, te da je bio u stanju psihomotorne napetosti, impulsivnog karaktera, sa agresivnim tendencama, niskim pragom tolerancije i narcisoidnosti, što ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti. Didić je zlostavljao brata Miralema od početka 2024. godine do 19. jula ove godine, tako što mu je svakodnevno prijetio da će ga ubiti, fizički ga zlostavljao, te ga udarao rukama po glavu i tijelu.

Ubio ga je dok je ležao na kauču i kuhinjskim nožem i zadao mu sedam uboda u predjelu grudnog koša.

Obdukcija je pokazala da se žrtva nije branila i da ima sedam ubodnih rana u predjelu grudnog koša.

"Agresivan kad popije"

Mevludin Didić, najstariji od braće ispričao je za medije da je osumnjičeni Adnan, prije zločina duže vreme bio agresivan kada popije i da je otvoreno prijetio Miralemu da će ga ubiti.

Ispričao je tada i da je više puta zvao policiju zbog ovog problema.

- Adnan je bio agresivan kada popije. Prijetio je bratu Miralemu da će ga ubiti, a Miralem je bio miran, nikada mu nije uzvraćao na provokacije, ni nasilje - ispričao je ranije Mevludin, koji je kobnog dana bio u gradu.

Kada se dogodilo ubistvo, nije bio u kući, bio je u gradu a komšije su mu ispričale da je Adnan išao po selu te i njega tražio, vjerovatno da i njega ubije.

Mevludin je ispričao i da su se komšije plašile Adnana zbog njegove agresivnosti i sklonosti alkoholu.

"Počeli su ga izbjegavati, a on je kuvao u sebi. Nažalost, ovo ubistvo je moglo biti spriječeno da su policajci na vrijeme reagovali", rekao je tada Mevludin.

Ubistvu je inače prethodilo cjelodnevno pijančenje, a sva trojica braće živjela su u porodičnoj kući i nisu imali porodice.