Ubistvo u Prnjavoru prijavio treći brat, uhapšenom Adnanu izmjereno 3,3 promila alkohola u krvi

U porodičnom sukobu u Prnjavoru ubijen je Miralem Didić (47), a zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je njegov rođeni brat Adnan Didić (37), potvrđeno je za ATV.

Obojica samci

Sumnja se da je zločinu ”kumovao” alkohol budući da je prilikom hapšenja osumnjičeni Adnan bio u stanju teškog pijanstva i izmjereno mu je 3,3 promila u alhokola u organizmu.

- Zločin se dogodio u podrumu njihove porodične kuće u naselju Babanovci kod Prnjavora. Tragovi s mjesta zločina ukazuju da je među braćom došlo do fizičkog sukoba, tokom kojeg je Miralem izboden kuhinjski nožem. Na tijelu žrtve uočeno je sedam rana od noža, mahom po grudnom košu, rekao je izvor ATV-a.

Na mjestu ubistva istražioci su pronašli nož za koji se sumnja da je korišten u zločinu i koji je poslat na vještačenje. Direktnih očevidaca ubistva nije bilo.

-Ubistvo je otkrio treći brat koji je, nakon pronalaska tijela, sve prijavio policiji, kaže izvor ATV-a.

Prema nezvanični informacijama Adnan i Miralem su živjeli u zajedničkom domaćinstvu i ovo nije prvi put da su se sukobljavali. Obojica su samci, nisu oženjeni i nemaju djece.

Oglasilo se Tužilaštvo

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka ranije je saopštilo da se A.D. na teret stavlja da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

- Tužilac je naložilo da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti počinjenog krivičnog djela. Sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji će se koristiti za potrebe krivičnog postupka, a naložena je i obdukcija tijela žrtve koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, saopštilo je OJT Banja Luka.

Dodaju da je nakon zločina A.D. uhapšen i nalazi se na kriminalističkoj obradi.

- Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka na dalje postupanje. Istraga je u toku- navode u tužilaštvu.