Policija objavila detalje nesreće u Sarajevu: Vozač tricikla i putnica zadobili povrede opasne po život

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su detalje teške nesreće u kojoj su vozač tricikla i njegova putnica zadobili povrede opasne po život.

- Dana 23.07.2025. godine u 21: 30 sati na kolovozu raskrsnice magistralnog puta M-5 i ulice Nevjestina, područje općine Stari Grad, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do sudara putničkog motornog vozila „VW Golf“, kojim je upravljao M.K., rođen 1969. godine u Foči, nastanjen u Sarajevu i putničkog tricikla „Piaggio“, kojim je bez položenog vozačkog ispita za „A“ kategoriju upravljao A.K., rođen 1995. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, te je usljed rasipanja dijelova oštećeno i parkirano motorno vozilo „VW Transporter“.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede opasne po život zadobili su 30-godišnji vozač tricikla, kao i putnica na triciklu, A.O., rođena 1982. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena. Povrijeđenim je ljekarsku pomoć ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a na KCUS su zadržani na daljem liječenju- navode iz policije.



