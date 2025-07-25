Nestala žena iz Tomislavgrada pronađena mrtva, starac iz Drvara se objesio

Dvije osobe, jedna s područja Tomislavgrada, a druga iz Drvara, počinile su samoubistvo u četvrtak, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10.

Dana 24. jula u 19.45 sati Policijskoj stanici Tomislavgrad prijavljen je nestanak 32-godišnje žene iz Tomislavgrada. Odmah po zaprimanju prijave, policijski službenici Uprave policije, u saradnji s pripadnicima Gorske službe spašavanja Hercegbosanske županije, započeli su intenzivnu potragu, pretražujući sve moguće pravce u kojima se mogla uputiti nestala osoba, navedeno je u saopćenju.

Dodaje se da je u 22 sata policijski službenik Uprave policije obavijestio Policijsku stanicu Tomislavgrad da je pronašao vozilo nestale osobe, a ubrzo nakon toga, u 22.17 sati, i tijelo žene koje nije davalo znakove života. Na mjesto događaja upućeni su radnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tomislavgrad te dežurna mrtvozornica, koja je konstatovala smrt.

Uviđaj su na mjestu događaja obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona 10. Utvrđeno je da je smrt nastupila kao posljedica samoubistva, što je potvrdila i dežurna mrtvozornica.

Istog dana, u 11.55 sati Policijska stanica Drvar zaprimila je dojavu da je u pomoćnom objektu porodične kuće u ulici Grahovska, opština Drvar, samoubistvo vješanjem počinio 85-godišnji muškarac D. S. iz Drvara.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici PU Drvar i dežurni mrtvozornik, koji je konstatovao da je smrt nastupila kao posljedica vješanja.