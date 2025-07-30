Detalji nesreće na Alipašinom Polju: Djevojka iz Zenice zadržana na Klinici za anesteziju i reanimaciju

Iz MUP-a Kantona Sarajevo objavili su detalje jučerašnje saobraćajne nesreće na Alipašinom Polju kojom prilikom su tri osobe povrijeđene od kojih je najteže prošla 19-godišnja djevojka iz Zenice koja je zadržana na Klinici za anesteziju i reanimaciju UKC Sarajevo.

Nesreća se desila u 12 sati na kolovozu raskrsnice ulica IX transferzala, Semira Frašte i Geteova, općina Novi Grad.

- Tom prilikom došlo je do sudara putničkog motornog vozila Škoda Octavia kojim je upravljao M.C. (1981), državljanin Austrije i putničkog motornog vozila „BMW 318 CI“, kojim je upravljao T.K. (2006) iz Sarajeva. U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede, konstatovane na KUM UKC Sarajevo, zadobila je putnica u vozilu BMW, L.A. (2006) iz Zenice, te je nakon ukazane ljekarske pomoći upućena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju UKC Sarajevo, gdje je zadržana na liječenju. Također, teške tjelesne povrede je zadobio i putnik u vozilu Škoda Octavia, G.P. (1983), državljanin Grčke, koji je nakon ukazane ljekarske pomoći na KUM UKC Sarajevo upućen na kućno liječenje - navedeno je u saopćenju.



