Video / Jeziva sudbina maloljetnika koji je ubijen u tučnjavi: Sa roditeljima došao na odmor

Od težine zadobijenih povreda u tučnjavi koja se sinoć dogodila u centru Novog Pazara jedan maloljetnik je preminuo nakon hospitalizacije u bolnici. On je živio u Njemačkoj i došao je u Novi Pazar sa porodicom na odmor. Bio je u gradu samo nekoliko dana prije kobne tučnjave u kojoj su "sjevnuli" noževi, oiše Telegraf.

Mladić koji je preminuo od zadobijenih povreda je M.M. (17), a osumnjičeni za ubistvo je godinu dana mlađi A.K. (16), potvrđeno je za Rinu u policiji. Uhapšen je i G.S. (17), a traga se za Z. S. (16) i B. S. (17).

Do tučnjave grupe mladića došlo je sinoć u strogom centru Novog Pazara, nakon što je do sukoba mladića došlo prvo u kafiću, a potom su izašli ispred.

Osim mladića koji je preminuo, još tri osobe su povrijeđene i hospitalizovane, ali nisu životno ugrožene. U pitanju su J.Е. (17), M.S. (19) i M.H. (18).



