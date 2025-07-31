DVOJICA UHAPŠENA

Tragedija u Novom Pazaru: Preminuo maloljetnik (17) nakon masovne tučnjave

Nastradali je bio jedan od četvorice mladića koji su nožem izbodeni tokom fizičkog obračuna između maloljetnika

Policija na mjestu tučnjave. Sandžak Danas

B. C.

31.7.2025

Maloljetni M.M. (2008), koji je teško povrijeđen u brutalnoj tučnjavi ispred kafića “NPS Lounge Jazzva” , preminuo je od zadobijenih povreda u novopazarskoj bolnici. Vijest o njegovom preseljenju na ahiret potresla je čitav grad.

Bio u kritičnom stanju

M.M. je bio jedan od četvorice mladića koji su nožem izbodeni tokom fizičkog obračuna između maloljetnika. Nakon ubadanja, prebačen je u kritičnom stanju na odjeljenje intenzivne njege, gdje su se ljekari satima borili za njegov život, ali, nažalost, povrede su bile preteške.

Pored njega, povrede su zadobili i: J.E. (2008), M.S. (2006) i M.H. (2007).

Svi su zadobili ubodne rane, ali se nalaze van životne opasnosti.

Za nanošenje smrtonosnih povreda osumnjičen je maloljetnik K.A. (2008), koji je odmah nakon incidenta lišen slobode i nalazi se u prostorijama Policijske uprave Novi Pazar.

Potraga za dvojicom

Prema najnovijim informacijama koje je redakcija “Sandžak Danas” dobila iz policijskih izvora, uhapšen je i G.S. (2008), koji je identifikovan kao jedan od učesnika u tuči i za kojim se do tragalo. Time su sada dva osumnjičena u pritvoru, dok se potraga za preostalom dvojicom, Z.S. (2009) i B.S. (2008), i dalje nastavlja.

Ovaj slučaj dodatno je uznemirio javnost jer su svi akteri tuče – žrtve i napadači – maloljetna lica, što baca dodatno svjetlo na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja i sigurnosti mladih u Novom Pazaru.

Policija i dalje sprovodi intenzivnu istragu, a očekuje se da će tužilaštvo za maloljetnike u narednim danima odlučiti o kvalifikaciji djela – moguće i kao ubistvo sa umišljajem.

