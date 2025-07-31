Tragedija u Novom Pazaru: Preminuo maloljetnik (17) nakon masovne tučnjave

Maloljetni M.M. (2008), koji je teško povrijeđen u brutalnoj tučnjavi ispred kafića “NPS Lounge Jazzva” , preminuo je od zadobijenih povreda u novopazarskoj bolnici. Vijest o njegovom preseljenju na ahiret potresla je čitav grad.

Bio u kritičnom stanju

M.M. je bio jedan od četvorice mladića koji su nožem izbodeni tokom fizičkog obračuna između maloljetnika. Nakon ubadanja, prebačen je u kritičnom stanju na odjeljenje intenzivne njege, gdje su se ljekari satima borili za njegov život, ali, nažalost, povrede su bile preteške.

Pored njega, povrede su zadobili i: J.E. (2008), M.S. (2006) i M.H. (2007).

Svi su zadobili ubodne rane, ali se nalaze van životne opasnosti.

Za nanošenje smrtonosnih povreda osumnjičen je maloljetnik K.A. (2008), koji je odmah nakon incidenta lišen slobode i nalazi se u prostorijama Policijske uprave Novi Pazar.

Potraga za dvojicom

Prema najnovijim informacijama koje je redakcija “Sandžak Danas” dobila iz policijskih izvora, uhapšen je i G.S. (2008), koji je identifikovan kao jedan od učesnika u tuči i za kojim se do tragalo. Time su sada dva osumnjičena u pritvoru, dok se potraga za preostalom dvojicom, Z.S. (2009) i B.S. (2008), i dalje nastavlja.

Ovaj slučaj dodatno je uznemirio javnost jer su svi akteri tuče – žrtve i napadači – maloljetna lica, što baca dodatno svjetlo na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja i sigurnosti mladih u Novom Pazaru.

Policija i dalje sprovodi intenzivnu istragu, a očekuje se da će tužilaštvo za maloljetnike u narednim danima odlučiti o kvalifikaciji djela – moguće i kao ubistvo sa umišljajem.