Novi Pazar: Studente s univerziteta nasilno izbacile maskirane osobe, danas sukobi građana i policije

Situacija ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru napeta je još od sinoć, kada su maskirane osobe upale u zgradu i nasilno izbacile studente. Zbog toga su se od ranih jutarnjih sati ispred univerziteta okupili studenti, građani i veliki broj pripadnika policije.

Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je na konferenciji za medije, održanoj povodom današnjih dešavanja, da je "grupa građana nasilno pokušala da uđe na univerzitet, u čemu ih je policija spriječila", te dodao da je "na Univerzitetu da odluči šta će dalje da radi". Poručio je da će svi koji su napali policiju biti privedeni i odgovarati pred zakonom, a da će policija nastaviti da održava javni red i mir.

Tokom dana došlo je do novog incidenta u kojem je flašom u glavu pogođen načelnik policije Nermin Ljajić.

- Rukovodstvo Univerziteta je rano jutros ušlo u zgradu i zateklo grupu studenata koji su odmah izašli. Nakon toga su postavljene nove brave. Protesti su isprva bili mirni, ali se broj okupljenih tokom dana mijenjao – od 50 do 200 ljudi. Među studentima su primijećene i druge osobe, uključujući pripadnike navijačkih grupa iz grada. Oni su pokušali nasilno da uđu u zgradu i probiju policijski kordon, što je spriječeno. Tada su počeli da gađaju flašama i tada je povrijeđen načelnik Ljajić. Više policajaca je zadobilo povrede, neki teže, ali među građanima nije bilo povrijeđenih - rekao je Vasiljević.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno je saopćilo da je u incidentima povrijeđeno više policajaca, uključujući načelnika Ljajića. Zbog eskalacije nasilja, policija je na teren poslala dodatne snage, uključujući i Žandarmeriju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u popodnevnim satima da su četiri osobe uhapšene zbog sukoba građana i policije u Novom Pazaru.