Novi Pazar: Studente s univerziteta nasilno izbacile maskirane osobe, danas sukobi građana i policije

Situacija ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru napeta je još od sinoć, kada su maskirane osobe upale u zgradu i nasilno izbacile studente. Zbog toga su se od ranih jutarnjih sati ispred univerziteta okupili studenti, građani i veliki broj pripadnika policije.
Tokom dana došlo je do novog incidenta u kojem je flašom u glavu pogođen načelnik policije Nermin Ljajić.
Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je na konferenciji za medije, održanoj povodom današnjih dešavanja, da je "grupa građana nasilno pokušala da uđe na univerzitet, u čemu ih je policija spriječila", te dodao da je "na Univerzitetu da odluči šta će dalje da radi". Poručio je da će svi koji su napali policiju biti privedeni i odgovarati pred zakonom, a da će policija nastaviti da održava javni red i mir.
- Rukovodstvo Univerziteta je rano jutros ušlo u zgradu i zateklo grupu studenata koji su odmah izašli. Nakon toga su postavljene nove brave. Protesti su isprva bili mirni, ali se broj okupljenih tokom dana mijenjao – od 50 do 200 ljudi. Među studentima su primijećene i druge osobe, uključujući pripadnike navijačkih grupa iz grada. Oni su pokušali nasilno da uđu u zgradu i probiju policijski kordon, što je spriječeno. Tada su počeli da gađaju flašama i tada je povrijeđen načelnik Ljajić. Više policajaca je zadobilo povrede, neki teže, ali među građanima nije bilo povrijeđenih - rekao je Vasiljević.
Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno je saopćilo da je u incidentima povrijeđeno više policajaca, uključujući načelnika Ljajića. Zbog eskalacije nasilja, policija je na teren poslala dodatne snage, uključujući i Žandarmeriju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u popodnevnim satima da su četiri osobe uhapšene zbog sukoba građana i policije u Novom Pazaru.