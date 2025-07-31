SANDŽAK U ŠOKU

Ovo je Mirza Mavrić koji je ubijen u Novom Pazaru: "Ne možemo da shvatimo da ga više nema"

Došao iz inostranstva, izašao na piće s prijateljima koje im je bilo kobno

Mirza Mavrić. Facebook

S. S.

31.7.2025

Maloljetni Mirza Mavrić (17), koji je na odmor došao iz inostranstva sa porodicom, preminuo je nakon što je izboden nožem u masovnoj tuči ispred kafića u Novom Pazaru. 

Sukob koji je započeo kao verbalna rasprava prerastao je u fizički obračun, tokom kojeg je Mirza zadobio smrtonosne povrede i uprkos brzoj intervenciji i pokušajima ljekara da ga spasu, preminuo je u bolnici.

U istom incidentu povrijeđena su još trojica mladića, koji su hospitalizovani, ali nisu životno ugroženi. Snimci s mjesta događaja prikazuju haotične scene – povrijeđeni leže na trotoaru dok im prolaznici pokušavaju pomoći do dolaska Hitne pomoći.

Policija je brzo reagovala i uhapsila dvojicu maloljetnika, a za još dvojicom učesnika se intenzivno traga. Svi osumnjičeni su već odranije poznati policiji zbog nasilničkog ponašanja.

Dženaza Mirzi Mavriću bit će klanjana 31. danas u njegovom rodnom selu Batrage, gdje će se porodica i prijatelji posljednji put oprostiti od njega. Na umrlici je ispisana poruka: 

– Svi smo Alahovi i njemu se vraćamo. – Porodica i rodbina ne kriju bol zbog gubitka, a komšije su u šoku: – Bio je mirno i fino dijete. Nismo vjerovali kada smo čuli. Ne možemo da shvatimo da ga više nema.

# NOVI PAZAR
# MIRZA MAVRIĆ
