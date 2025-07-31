Ovo je Mirza Mavrić koji je ubijen u Novom Pazaru: "Ne možemo da shvatimo da ga više nema"

Maloljetni Mirza Mavrić (17), koji je na odmor došao iz inostranstva sa porodicom, preminuo je nakon što je izboden nožem u masovnoj tuči ispred kafića u Novom Pazaru.

Sukob koji je započeo kao verbalna rasprava prerastao je u fizički obračun, tokom kojeg je Mirza zadobio smrtonosne povrede i uprkos brzoj intervenciji i pokušajima ljekara da ga spasu, preminuo je u bolnici.

U istom incidentu povrijeđena su još trojica mladića, koji su hospitalizovani, ali nisu životno ugroženi. Snimci s mjesta događaja prikazuju haotične scene – povrijeđeni leže na trotoaru dok im prolaznici pokušavaju pomoći do dolaska Hitne pomoći.

Policija je brzo reagovala i uhapsila dvojicu maloljetnika, a za još dvojicom učesnika se intenzivno traga. Svi osumnjičeni su već odranije poznati policiji zbog nasilničkog ponašanja.

Dženaza Mirzi Mavriću bit će klanjana 31. danas u njegovom rodnom selu Batrage, gdje će se porodica i prijatelji posljednji put oprostiti od njega. Na umrlici je ispisana poruka:

– Svi smo Alahovi i njemu se vraćamo. – Porodica i rodbina ne kriju bol zbog gubitka, a komšije su u šoku: – Bio je mirno i fino dijete. Nismo vjerovali kada smo čuli. Ne možemo da shvatimo da ga više nema.