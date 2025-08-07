Ubio majku, sada i cimera iz bolnice: Novi horor u psihijatrijskoj ustanovi

U Psihijatrijskoj bolnici “Skoplje” u naselju Bardovci, dogodio se novi šokantan incident. Dimitar Spasov, muškarac koji je prije 13 godina ubio vlastitu majku, sada je, kako sumnjaju makedonski istražni organi, usmrtio pacijenta s kojim je boravio u istoj ustanovi.

Prema informacijama portala Skoplje1, do sukoba je došlo nakon svađe oko kreveta, a za napad je, navodno, iskoristio staklenu flašu. Žrtva je bila osuđenik koji se takođe liječio u bolnici.

Spasov je među osobljem bio poznat kao izuzetno problematičan pacijent, a u više navrata je viđan van kruga bolnice, naročito u naselju Đorče Petrov, iako je formalno trebao biti pod stalnim nadzorom. Policija ga je u jednom periodu čuvala, ali je nadzor povukla pravosudna tijela, što je omogućilo da se slobodno kreće izvan ustanove.



