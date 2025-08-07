Uhapšena kćerka Radoja Zvicera: Kažnjena na sudu

Iva Zvicer (18), kćerka navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera sinoć je uhapšena u kotorskom naselju Pržice.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, ona je vozila brzinom od 124 km/h na dijelu puta gdje je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h.

Iva Zvicer kažnjena je na sudu novčanom kaznom od 175 eura, mjerom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

Da podsjetimo, na zahtjev crnogorske kancelarije Interpola za Zvicerom je 9. maja raspisana i javno objavljena crvena potjernica, a Crna Gora potražuje ga zbog šest teških ubistava, ubistva, ubistva u pokušaju, krijumčarenja droge, pišu Vijesti.

- Na zahtjev NCB Interpola Podgorica, koji je raspisao međunarodnu potjernicu, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu je javno objavio crvenu potjernicu za licem Radoje Zvicer (42), državljaninom Crne Gore - navodi se u saopštenju policije i dodaje:

- Zvicer se međunarodno potražuje po potjernici NCB Interpola Podgorica, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio: sedam krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a, šest krivičnih djela teško ubistvo iz čl. 144, krivično djelo ubistvo iz čl. 143, pet krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300, krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403, i krivično djelo pokušaj ubistva putem podstrekavanja iz čl. 143 KZ CG - piše.

Na zahtjev Austrije, Zvicerovo ime nedavno je dodato na listu najtraženijih bjegunaca, prenijele su Vijesti. Radoje Zvicer u policijskim dokumentima zaveden je kao jedan od vođa kavačkog zloglasnog kriminalnog klana iz Kotora.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je nekoliko optužnica, a uz pomoć obimnih dokaza skinutih sa dekriptovanih aplikacija koje je EUROPOL preko međunarodno-pravne pomoći dostavio SDT i Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO), otvoreni su brojni izviđaji i istrage protiv Radoja Zvicera i članova njegove kriminalne organizacije zbog međunarodnog šverca tovara kokaina, planiranja brojnih likvidacija, pranja novca…

SDT je uporedo sa krivičnim postupcima protiv Zvicera i članova njegove kriminalne organizacije otvorio i brojne finansijske istrage tokom kojih se došlo do podataka da je preko povezanih lica vlasnik vrijedne imovine u Crnoj Gori.

U dugogodišnjem ratu dva suparnička kriminalna klana – kavačkog i škaljarskog – Zvicer je teško ranjen u maju 2020. godine u Kijevu, gdje je u to vrijeme živio sa porodicom. Nakon oporavka, jedno vrijeme je bio i u Crnoj Gori, a policija od 2021. godine nema podatak gdje se Zvicer krije.